Potrà sembrarvi singolare, ma esistono una serie di numeri telefonici estremamente ricercati non solo dai collezionisti, ma anche da professionisti affermati nei rispettivi settori. Alcune SIM sono infatti associate a numeri reputati “belli”, così come anche utili per i motivi che andremo a spiegarvi.

Ma per quale motivo dovrebbero essere reputati interessanti o degni di una considerazione così elevata?

Si tratta di sequenze particolari, che hanno una certa regolarità nell’avvicendarsi delle cifre, e che pertanto non sono soltanto piacevoli e armoniosi da vedere, ma persino comodi perché più facili da ricordare.

SIM d’oro, se possedete uno di questi numeri potreste avere in mano una piccola fortuna

Il mercato dei Top Numbers – così vengono chiamati – è in costante ascesa. In un momento storico in cui lasciare un’impronta decisa in poco tempo risulta fondamentale in moltissimi ambiti professionali, riuscire a fare in modo che i potenziali clienti ricordino distintamente il proprio numero può costituire una marcia in più rispetto ai propri competitor.

Di base, questi numeri sono così speciali perché caratterizzati da una serie di cifre poste in sequenza ordinata: si può trattare di ripetizioni (come nel caso di 3**-7878787) o di scale (come per 3**-2345678).

In entrambi i casi si tratta di numeri armoniosi da vedere e anche facilissimi da ricordare, pur avendoli visti di sfuggita o in una sola circostanza: questo può aiutare i professionisti a rendersi riconoscibili rispetto ai concorrenti.

Inoltre, molti collezionisti sono appassionati di Top Numbers: a seconda del loro pregio – per numero di cifre che si ripetono o per lunghezza della scala ordinata – possono avere differente valore, fino ad arrivare al milione di euro pagato da uno sceicco arabo per un numero molto particolare.