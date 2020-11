Spotify, arrivano le Storie in stile Instagram all’interno delle playlist

Spotify ha confermato ad Engadget che si tratta di un test, quindi non si sa ancora se o quando il servizio implementerà ufficialmente questa funzionalità e più artisti potranno aggiungere storie alle playlist.

“In Spotify, conduciamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente“, ha affermato in un comunicato un portavoce di Spotify. “Alcuni di questi test finiscono per aprire la strada alla nostra più ampia esperienza utente e altri servono solo come un importante apprendimento. Non abbiamo ulteriori notizie da condividere sui piani futuri in questo momento“.