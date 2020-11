Sembra ormai certo che Samsung presenterà un nuovo paio di cuffie wireless di fascia alta. Le nuove cuffie, molto probabilmente, si chiameranno Galaxy Buds Pro e rappresenteranno una ulteriore evoluzione tecnologica rispetto alle Galaxy Buds Plus.

Il momento migliore per presentare queste nuove cuffie è certamente il lancio della famiglia Galaxy S21. L’evento dedicato ai nuovi smartphone si terrà nel corso delle prime settimane di gennaio, quindi non bisognerà aspettare ancora molto. Nono possiamo escludere che le nuove cuffie possano fare parte del pacchetto dedicato agli utenti che preordineranno i nuovi Galaxy S21.

Stando alle informazioni pubblicate da SamMobile, le Galaxy Buds Pro saranno l’evoluzione delle Galaxy Buds+. Al momento non è chiaro se le nuove cuffie prenderanno il posto delle precedenti o se invece le affiancheranno, ampliando la gamma offerta da Samsung.

Samsung presenterà le nuove Galaxy Buds Pro

La prima apparizione ufficiale delle cuffie wireless è avvenuta presso gli enti di certificazione in Indonesia. Il nome indicato da Samsung è esattamente Galaxy Buds Pro mentre il numero di serie è SM-R190. In seguito al passaggio presso gli enti Cinesi invece è emerso che le cuffie avranno una batteria da 472 mAh. Questo valore è da intendersi riferito al case dove possono essere riposte.

Il design generale sarà simile alle Galaxy Buds Plus ma ci sarà una feature inedita. Infatti, sulle Galaxy Buds Pro sarà presente l’Active Noise Cancellation (ANC). Al momento non è chiaro il prezzo di lancio delle cuffie, ma considerando le feature e il posizionamento, sarà abbastanza importante. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.