Nel mese di gennaio avremo modo di conoscere la nuova serie di top di gamma prodotta da Samsung. I tre smartphone tanto discussi ormai da mesi non arriveranno da soli poiché una notizia molto recente ritiene certa la presentazione in contemporanea della nuova versione dei Samsung Galaxy Buds. La notizia inizialmente non ha riportato alcun dettaglio in merito a quello che sarà il nome dei nuovi auricolari né alle specifiche tecniche che li caratterizzeranno. Una recente certificazione, però, è stata scovata e tramite questa è stato possibile conoscere alcuni dettagli, tra i quali il nome degli auricolari e la capacità della batteria che li alimenterà.

Samsung Galaxy Buds Pro: svelato nome e batteria dei nuovi auricolari wireless del colosso!

Samsung Galaxy Buds Pro sarà il nome dei prossimi auricolari wireless, il cui arrivo è previsto nel mese di gennaio in contemporanea al lancio della serie di smartphone Galaxy S21. Dei nuovi auricolari non conosciamo particolari dettagli se non la presenza di una batteria da 472 mAh.

Le indiscrezioni trapelate in rete, però, ritengono che il colosso presenterà degli auricolari la cui qualità sarà migliore rispetto alle precedenti versioni. Molto probabilmente sarà presente la cancellazione attiva del rumore e la “Ambient Mode” sarà migliorata.

In merito al design dei nuovi Samsung Galaxy Buds Pro non sono ancora emerse informazioni rilevanti. Le ipotesi avanzate fino ad ora ritengono che non vi sarà alcuna differenza rispetto ai Galaxy Buds lanciati da Samsung nei mesi scorsi.

Come già detto, il lancio è previsto nel mese di gennaio ma non conosciamo ancora la data ufficiale dell’evento di presentazione.