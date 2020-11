Redmi Watch è ufficiale: il primo smartwatch dell’azienda è stato lanciato e a partire dall’uno dicembre sarà disponibile in Cina. Redmi non ha ancora annunciato il lancio in altri paesi ma le indiscrezioni emerse in rete ritengono possibile l’arrivo di un dispositivo che potrebbe presentare alcune differenze, tra le quali il nome. La presenza di alcune certificazioni lascia supporre che lo smartwatch potrebbe essere lanciato in altri paesi nella variante Redmi Watch Mi Lite. Al momento, però, le notizie a riguardo non sono parecchie ma conosciamo già le specifiche tecniche e il costo dello smartwatch in arrivo.

Redmi lancia il suo primo smartwatch: ecco specifiche e costo di Redmi Watch!

Adeguato per tutti gli sportivi, Redmi Watch sfoggia ben sette funzionalità per il tracking delle attività sportive. E’ in grado di tracciare costantemente la frequenza cardiaca e di monitorare lo stato del sonno. Permette di conoscere la quantità di calorie bruciate e la distanza percorsa. Ad alimentarlo vi è una batteria da 230 mAh che offre un’autonomia di ben 12 giorni se utilizzato in modalità di risparmio energetico.

Dal punto di vista estetico Redmi Watch si mostra molto simile ad Apple Watch. Il display LCD da 1,4 pollici ha infatti forma quadrata e bordi curvi. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni differenti: bianco, nero e blu. Il cinturino in silicone, invece, è disponibile in quattro colori diversi: nero, bianco, rosa e verde.

Redmi Watch si dimostra sicuramente interessante per le sue caratteristiche ma ciò che desta maggiormente l’attenzione è il costo. L’azienda ha infatti lanciato il suo dispositivo a un prezzo che equivale a circa 35,00 euro.