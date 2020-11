La NASA ha da poco comunicato l’imminente arrivo di un enorme asteroide. Nello specifico, quest’ultimo sfiorerà la Terra proprio oggi 29 novembre 2020 ed avrà una dimensione pari a circa 500 metri. Nonostante questo, non dovrebbero esserci motivi per preoccuparsi, dato che la distanza tra questo corpo celeste e il nostro pianeta dovrebbe essere di circa 11 volte superiore alla distanza che ci separa dalla Luna.

Un enorme asteroide di 500 metri sfiorerà il nostro pianeta

Nella giornata odierna un enorme asteroide con una estensione pari a circa 500 metri sfiorerà il nostro pianeta. A comunicarlo è stata la stessa NASA che lo ha classificato come “asteroide potenzialmente pericoloso” data la relativa vicinanza con la Terra. Questo corpo celeste, in particolare, è stato denominato con il codice 2000 W0107 e, secondo quanto è emerso, sta viaggiando verso di noi ad una velocità pari a circa 90.252 km/h.

Si tratterà di uno tra gli asteroidi più grandi che abbia mai sfiorato il nostro pianeta e dovrebbe contenere tracce di sostanze come ferro, cobalto e nichel, almeno secondo gli studiosi della NASA. Come già accennato, comunque, non c’è motivo di preoccuparsi dato che la distanza tra l’asteroide e la Terra sarà comunque elevata. Data la sua grande estensione (con un diametro di circa 500 metri) sembra che sarà possibile osservare l’arrivo di questo corpo celeste anche utilizzando un semplice telescopio. Vi ricordiamo che il suo passaggio è previsto per oggi 29 novembre 2020, quindi puntate tutti gli occhi al cielo. La ricorrenza di questo fenomeno sarà sicuramente di estrema importanza per tutti gli studi del settore.