Instagram è oggi una delle piattaforme di social media più popolari con oltre 1 miliardo di utenti mensili. Questo, ovviamente, rappresenta una grande opportunità per i professionisti del marketing e i marchi di attingere a questo pool di utenti.

Tuttavia, non è così facile costruire la tua presenza su Instagram e ottenere follower dall’oggi al domani. È un processo che richiede tempo, ma con un piccolo aiuto puoi vedere i risultati più velocemente. Ecco 10 suggerimenti per ottenere più follower su Instagram autentici e pertinenti per il tuo marchio.

10 suggerimenti per aumentare di popolarità su Instagram

Prima di tutto bisogna fare presente che i risultati saranno graduali, l’importante è mantenere la costanza e quando si avrà una sostanziale schiera di seguaci, il lavoro sarà più facile ed i follower arriveranno con più immediatezza.

Scrivi una biografia avvincente

La prima cosa che qualcuno vede quando visita il tuo profilo è la tua biografia e quindi è una parte cruciale per fare la prima impressione sul tuo pubblico. Devi scrivere una biografia convincente su Instagram per incoraggiare le persone a seguirti.

Sviluppa e mantieni una personalità del marchio Instagram unica

Il tuo feed Instagram è la prossima cosa che una persona che visita il tuo profilo vedrà dopo la tua biografia. E l’impressione che un utente ottiene guardando il tuo feed è importante per determinare se gli piace o meno il tuo marchio.

È anche importante mantenere la coerenza nei colori, nei tipi di post, nel tono di voce, ecc. Poiché questi sono ciò che determina la personalità del tuo marchio. E dovrebbe essere tale che se qualcuno vede il tuo post, lo associ immediatamente al tuo marchio.

Utilizzare hashtag pertinenti

L’utilizzo degli hashtag è un modo collaudato per raggiungere più persone e ottenere più follower su Instagram. Devi cercare quali hashtag sono di tendenza nella tua nicchia e quali sono rilevanti per il tuo marchio e i tuoi contenuti. Quindi usa un mix di questi hashtag per tutti i tuoi contenuti Instagram per raggiungere le persone che seguono quegli hashtag.

Crea e promuovi il tuo hashtag personalizzato

Oltre a utilizzare hashtag popolari, puoi anche creare e promuovere il tuo hashtag. Questo potrebbe essere specifico per il tuo marchio o anche per una particolare campagna. Gli hashtag specifici del marchio sono un buon modo per migliorare la tua presenza su Instagram e promuovere le tue campagne.

Creando un hashtag specifico per la campagna, puoi anche incoraggiare le persone a usarlo nei loro contenuti Instagram. Questo ti offre contenuti gratuiti generati dagli utenti e pubblicità, che possono aiutarti a raggiungere più persone e ottenere più follower.

Ottimizza le tue didascalie

Le didascalie dei tuoi post su Instagram ti danno la possibilità di coinvolgere il tuo pubblico attuale e persino incoraggiarli a indirizzarti ai loro amici. Allora, perché non sfruttare questa opportunità a tuo vantaggio?

C’è molto che puoi fare con le didascalie di Instagram come taggare le persone, fare domande, avviare conversazioni, ecc. Più incoraggi il tuo pubblico a commentare, più è probabile che inviteranno i loro amici a partecipare alla discussione.

Puoi anche fornire sconti o offerte e chiedere ai tuoi follower di taggare i loro amici e promuovere quell’offerta. Inoltre, ricordati di raccontare la storia dietro l’immagine o il video che condividi in quanto ciò aumenterà il coinvolgimento.

Partecipa alle conversazioni popolari

Questo è l’altro lato della storia rispetto a quello che abbiamo menzionato nel punto precedente. Non dovresti solo stimolare le conversazioni, ma anche parteciparvi.

Se c’è una discussione iniziata da qualcuno nella tua nicchia a cui le persone si stanno interessando, sarebbe bene che tu commentassi e partecipassi. Chi lo sa? Alcune persone potrebbero essere impressionate e decidere di controllare il tuo profilo e seguirti.

Monitorare le foto contrassegnate

Mantenere una buona reputazione è molto importante se vuoi guadagnare e mantenere più follower. Un modo per farlo è tenere sotto controllo il tipo di post in cui viene taggato il tuo marchio. Le persone possono vedere tutti i post in cui sei taggato dal tuo profilo Instagram. Quindi, è importante monitorare chi ti sta taggando e in che tipo di post.

Per fare ciò puoi utilizzare la funzione “modifica tag” o modificare l’impostazione in modo che solo i post che approvi vengano visualizzati nei post taggati.

Ottieni locale

Proprio come la SEO locale per i siti Web, gli hashtag locali e il geotagging funzionano per Instagram. Non puoi sottovalutare il valore di concentrarti sul pubblico locale per la tua attività.

Ecco due modi in cui puoi farlo.

Geotag i tuoi post

Aggiungendo geotag ai tuoi contenuti Instagram, puoi attirare utenti locali su Instagram. Molte persone cercano contenuti locali utilizzando la funzione di ricerca di Instagram e l’aggiunta di geotag può aiutarti a classificarti per quelle ricerche. È simile al SEO locale, ma per Instagram.

Aggiungi posizioni ai tuoi post e fatti vedere in primo piano quando qualcuno cerca contenuti Instagram utilizzando una ricerca di posizione. In questo modo puoi attirare persone locali sul tuo profilo e ottenere più follower su Instagram.

Usa hashtag locali

Gli hashtag locali risolvono anche uno scopo simile, in quanto puoi raggiungere persone locali interessate a una particolare nicchia. Molte persone su Instagram seguono gli hashtag locali e usandoli puoi accedere a quel pubblico.

Aggiungi CTA ovunque

Instagram offre diverse opzioni per aggiungere inviti all’azione nei tuoi contenuti e dovresti utilizzarli tutti. Che si tratti di un semplice “scorrimento verso l’alto per saperne di più” sulle tue storie o “acquista ora”, i CTA possono aiutarti a convincere il tuo pubblico a compiere l’azione desiderata.

Se non altro, puoi aggiungere un CTA ai tuoi sottotitoli richiedendo che le persone condividano i tuoi contenuti, visitino il tuo profilo o qualunque azione tu voglia che intraprendano.

Sfrutta gli influencer

Gli influencer sono persone con un numero significativo di follower che sono fedeli e coinvolti, una qualità che tutti bramano nel proprio pubblico. Puoi sfruttare gli influencer per ottenere l’accesso ai loro fedeli follower e convertirli nei tuoi follower.

L’unica cosa importante da tenere a mente è che gli influencer dovrebbero provenire dalla tua nicchia e pertinenti per il tuo marchio. Finché questi criteri sono soddisfatti, sei a posto perché l’influencer marketing è un modo sicuro per ottenere più follower su Instagram.