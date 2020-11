Come ben sappiamo, su Netflix è possibile trovare tanto materiale e possiamo davvero sbizzarrirci. La quantità di serie TV, film e documentari presenti sulla piattaforma oltre ad essere ampia, non è quasi mai deludente. Nel periodo di lockdown di marzo e aprile, molte serie TV hanno raggiunto ascolti mai visti prima grazie al cosiddetto binge watching, una pratica molto conosciuta da chi segue spesso le serie TV. Le suddette, infatti, vanno assolutamente per la maggiore, e tra le più seguite in questo momento abbiamo Riverdale, Suburra e Peaky Blinders. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Riverdale, Suburra e Peaky Blinders: le ultime novità a riguardo

Iniziamo la rassegna parlando di Riverdale. Ci sono state alcune discussioni riguardanti le ultime puntate annullate della serie, ovvero la 20, 21 e 22. Secondo Roberto Aguirre Sacasa, sviluppatore della fiction, vedremo queste puntate mancanti all’inizio della quinta season. Ha inoltre dichiarato “Sono episodi molto emozionanti e c’è ancora molto dei personaggi da portare in scena, perciò quello che faremo è iniziare con questi tre episodi. Dopo aver trascorso il liceo con i protagonisti per quattro anni, non possiamo privarli del diploma. Dunque riprenderemo esattamente da dove ci siamo lasciati” .

Continuiamo parlando di Suburra. La serie crime tutta italiana è tornata sui teleschermi il 30 ottobre, e lo ha fatto davvero in grande stile con diversi colpi di scena. C’erano stati alcuni rumors secondo cui si stava pensando ad una quarta stagione, ma gli autori della serie hanno subito smentito la voce dicendo che questa sarà l’ultima stagione di Suburra. Dunque, inutile aspettare, non ce ne saranno altre.

Infine, terminiamo con Peaky Blinders. La serie TV inglese ha confermato il suo arrivo sulla piattaforma con una sesta stagione. E inoltre, a quanto pare, non sarà neanche l’ultima.