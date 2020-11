I dispositivi di cui vi parleremo oggi sono stati progettati per proteggerci dal Covid-19 e sembrano realmente usciti da qualche serie fantascientifica. Un articolo pubblicato dalla BBC presenta ufficialmente i caschi anticontaminazione, ossia degli apparecchi a batteria concepiti per isolare chi li indossa dall’atmosfera potenzialmente carica di virus. Un filtro purifica l’aria in entrata e rigetta quella esalata, con tutta la tranquillità dei passanti che dovranno entrare per forza di cose in contatto con l’aria scartata da chi respira da dentro a questi caschi. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Caschi hi-tech contro il Covid: tante sono le aziende che li hanno prodotti

La cosa davvero clamorosa è che diverse aziende si sono dedicate allo sviluppo dei suddetti caschi: infatti, c’è quello più ingombrante dellaa VYZR Technologies, il quale copre busto e testa; quello della Valhalla Medical Design, che ricorda molto un casco da moto, dotato di sistema Bluetooth per telefonare e ascoltare musica, e di altoparlanti e microfoni per la costante comunicazione con il mondo circostante; oppure c’è quello della HallLabs, che è molto simile all’elmetto di una tuta spaziale, che prossimamente potrà anche riprodurre i video direttamente sulla visiera.

Nonostante sembrano delle grandi invenzioni, la speranza comune è quella di non indossare mai questi strani dispositivi. Ciononostante, Micheal Hall, capo della HalLabs, dice: “questi caschi potrebbero essere utilizzati in futuro per proteggersi dall’inquinamento dell’aria”. Mentre sono decisamente più negative le previsioni di Chris Ehlinger della Valhalla Medical Design, il quale sostiene: “Questi dispositivi ci prepareranno psicologicamente al destino della nostra specie”.