Le batterie del futuro stanno per arrivare

Queste rivoluzionarie batterie si basano in particolar modo sul riciclo di scorie nucleari come le barre di grafite, usate nei reattori nucleari come moderatori delle reazioni del nucleo, diventate dunque radioattive. Queste ultime, dopo essere state purificate, sono poi impiegate per creare in laboratorio diamanti artificiali al carbonio-14, rivestiti poi in carbonio-12. Non solo non è radioattivo ma è anche altamente resistente e utile quindi a prevenire perdite di radiazioni. La loro radioattività, inoltre, è inferiore a quella generata dal corpo umano.

L’energia viene prodotta semplicemente attraverso il normale processo di decadimento radioattivo del carbonio-14 che avrebbe come prodotto gli elettroni. Secondo NDB, la potenza è superiore a quella delle batterie a litio, e sarebbero anche più economiche. Inoltre, tutto ciò risolverebbe, almeno parzialmente, il problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari.