In termini di percorrenza, il guadagno è minimo rispetto a prima, ma così la Model S può avere un’autonomia superiore rispetto a quella della versione d’accesso della Lucid Air. Però, va sottolineato che, allo stato attuale, non è un dato ufficiale visto che sul configuratore è ancora riportata la percorrenza di 402 miglia. Ciononostante, Eletreck ha riportato la testimonianza di un lettore, il quale dice che sulla Model S ha notato che sull’etichetta delle specifiche c’era scritto 409 miglia.

Non è ancora chiaro come sia stato possibile aumentare la percorrenza massima dell’auto. Tesla, probabilmente, è riuscita ad affinare nuovamente il powertrain. Ciò che è interessante vedere in tutta questa faccenda è come Tesla appena ha visto l’arrivo dei concorrenti, sia subito intervenuta sul prezzo e le prestazioni della sua auto.