Sei alla ricerca di un buon smartwatch per monitorare il tuo benessere ed i tuoi allenamenti? HUAWEI Watch GT2e potrebbe essere la soluzione giusta, specie adesso che si trova in offerta su Amazon al prezzo affare di 99,90 euro!

Black Friday, HUAWEI WATCH GT2e acquistabile su Amazon a meno di 100 euro

Ideale per gli sportivi e per gli amanti delle attività all’aperto, HUAWEI TG2e presenta un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel ed una cassa da 46mm in acciaio inossidabile resistente agli urti ed un cinturino in gomma traspirante e flessibile.

Supporta le più importanti funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress, supporta ben 100 modalità sport (tra cui anche arrampicata su roccia, parkour, street dance, skateboard) ed offre la possibilità di gestire le notifiche (anche messaggi ed avvisi di chiamata) direttamente sullo smartwatch.

Con la sua batteria, HUAWEI Watch GT2e offre fino a due settimane di autonomia (14 giorni di uso standard, 30 ore di utilizzo con GPS attivo e 24 ore di riproduzione musicale), può essere immerso in acqua fino a 50 metri e dispone di 4 GB di memoria interna per archiviare le proprie canzoni preferite.

Questo smartwatch viene solitamente venduto al prezzo di 199 euro, ma in occasione della settimana del Black Friday potrà essere acquistato su Amazon al prezzo affare di soli 99,90 euro nelle colorazioni Mind Green e Lava Red. Se sei interessato a questo dispositivo ti consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra video-recensione dove ne parliamo nel dettaglio!