Lo scorso 26 Marzo, insieme ai nuovi smartphone della serie HUAWEI P40, il colosso cinese ha presentato il nuovo HUAWEI Watch GT2e. Dal punto di vista Hardware, questo dispositivo non presenta variazioni sostanziali rispetto al modello precedente, HUAWEI Watch GT2, se non fosse per le oltre cento modalità sport supportate e la funzione di monitoraggio del livello di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), introdotta adesso per la prima volta a livello globale.

HUAWEI GT2e può adesso essere acquistato in Italia

Lo smartwatch offre fino a due settimane di autonomia e, tra le altre funzionalità, supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio del livello di stress e la gestione delle notifiche, se collegato ad uno smartphone. HUAWEI GT2e dispone anche di 4 GB di spazio di archiviazione interna in grado di ospitare centinaia di brani musicali da riprodurre direttamente dallo smartwatch.

Dal punto di vista estetico, invece, HUAWEI GT2e presenta una cassa in acciaio inossidabile molto più resistente ed un cinturino in gomma traspirante e flessibile, per cui garantisce un maggiore comfort ed una migliore esperienza fitness.

Ebbene, a partire da oggi, HUAWEI GT2e è disponibile in Italia e può essere acquistato online presso l’e-commerce Huawei Store e su Amazon, nonché presso i principali negozi di elettronica di consumo offline e al Huawei Experience Store di Milano. Lo smartwatch è disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White e può essere acquistato al prezzo consigliato di 169 euro.