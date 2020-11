CoopVoce: periodo natalizio e nuova promo a meno di 10 euro con 50GB

Non è un mistero il fatto che CoopVoce si stia dimostrando uno dei provider più attivi sul territorio italiano grazie alla sua strategia. Questa, profondamente cambiata rispetto a quella intrapresa inizialmente, avrebbe portato gran giovamento all’azienda. Tutti credevano infatti che il gestore sarebbe ben presto stato seppellito dalla concorrenza, la quale invece può solamente inseguire.

Sul sito ufficiale infatti ogni mese o quasi arrivano nuove proposte per quanto concerne la telefonia mobile. I contenuti sono nettamente aumentati rispetto al passato, con i prezzi che invece sono rimasti molto bassi. Prima però di parlare dell’ultima proposta c’è da sottolineare che vuole in ogni modo aumentare la sua potenza di fuoco. Le infrastrutture sono infatti sul punto di essere migliorate.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 50 con tutti incluso a soli 9,50 euro al mese

CoopVoce ha dato il via al nuovo periodo dedicato alla ChiamaTutti TOP 50, la promo migliore in assoluto. Questa che costa solo 9,50 € al mese per sempre permette di avere davvero tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.