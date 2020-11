CoopVoce anticipa Natale con la ChiamaTutti TOP 50 con 50GB

CoopVoce ha dato il via tempo fa ad una nuova strategia che risultava indispensabile per rilanciare quello che sembrava un gestore ormai destinato all’oblio. Dopo aver stravolto qualsiasi forma di pronostico, il noto provider virtuale è diventato uno dei più apprezzati in assoluto. Sono tanti infatti gli utenti che parlano di CoopVoce come quel gestore che mai e poi mai potrà rifilare una fregatura ad un suo nuovo cliente.

Le promozioni sono infatti estremamente affidabili e la rete è diventata infallibile. A quanto pare poi l’azienda sarebbe sviluppando nuove infrastrutture per aumentare la potenza della ricezione, la quale risulta già ampiamente soddisfacente.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: nasce ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 50, offerta con tutto incluso per 9,50 euro

Durante gli ultimi giorni è arrivata anche l’ultima proposta da parte di CoopVoce, che in questo caso ha voluto fare le cose in grande in vista del Natale.

Il provider virtuale è riuscito infatti a tirare fuori una grande soluzione, la quale costa solo 9,50 € al mese per sempre. La nuova ChiamaTutti TOP 50 include infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 50 giga in 4G per navigare sul web.