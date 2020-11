Vodafone scopre le nuove offerte per gli ex utenti fino a 100 giga

La vita è fatta di scelte e non solo per quanto concerne le cose più importanti. Tutti ad oggi hanno bisogno di uno smartphone e quindi di una tariffa telefonica che permetta di usufruire di chiamate, SMS e connessione dati. Per questo l’utente medio è alla continua ricerca di una nuova promozione offerta da qualche gestore che conceda ad esso risparmio e qualità, oltre alla quantità.

Vodafone è una delle aziende più ricercate visto che la sua rete è una delle più efficienti non solo in Italia ma nell’intero continente europeo. La rete 4G infatti non ha alcun tipo di rivale vista la grande estensione all’interno proprio del vecchio continente. Ultimamente però Iliad sarebbe riuscito a sottrarre tanti utenti a Vodafone a che ora ha appena lanciato tre offerte per recuperare coloro che non hanno creduto nel progetto.

Vodafone, ecco le migliori tre offerte del momento per provare a rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga