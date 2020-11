Anche Vodafone entra nel programma del famoso “Bonus pc e tablet” di cui si parla con grande insistenza in questi giorni. Il provider inglese aderisce quindi all’agevolazione messa a disposizione dal Governo per i cittadini al fine di ampliare la distribuzione di dispositivi mobili e reti internet. Proprio in questi giorni, Vodafone ha mostrato al pubblico la sua iniziativa commerciale con il voucher incluso.

Vodafone, per gli utenti la prima offerta con i 500 euro del “bonus pc”

I clienti che attivano un nuovo piano con Vodafone per la telefonia fissa avranno quindi la possibilità di beneficiare di uno sconto netto sull’abbonamento di 500 euro. Il valore dello sconto sarà ripartito in parte per la connessione internet e parte per l’acquisto del device (in questo caso, tablet). Nella fattispecie, Vodafone offre 240 euro di riduzione per i costi della Fibra ottica e 260 euro per l’acquisto di un dispositivo.

Con l’offerta prevista da Vodafone, i clienti pagheranno un piano mensile di 19,90 euro per la Fibra Ottica. Il prezzo prevede una riduzione di 10 euro al mese di due anni, rispetto ai 29,90 euro di listino. Lo sconto andrà a comporre i 240 euro previsti dall’agevolazione

Per l’attivazione valgono le stesse condizioni generali di un qualsiasi piano per la telefonia fissa di Vodafone. Ricordiamo però che per usufruire del bonus è necessario godere dei diritti previsti dal piano governativo. In base alle regole previste, il voucher per pc e tablet potrà essere riscattato solo da cittadini o nuclei familiari con attestazione ISEE 2020 con valore uguale o inferiore al tetto di 20.000 euro.