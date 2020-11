Dal 20 Novembre 2020, salvo eventuali cambiamenti, TIM ha deciso di introdurre, per le nuove attivazioni, il bundle degli SMS illimitati nelle offerte winback Gold Pro, Silver Pro, Titanium e Titanium New.

Queste offerte sono attivabili in alcuni call center dove il consulente telefonico contatta alcuni ex clienti TIM selezionati che avevano lasciato in passato il consenso commerciale. Scopriamole nel dettaglio.

Tim lancia delle nuove incredibili offerte

Tim Gold Pro prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga (50 Giga più 20 Giga) di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G a 7.99 euro al mese se si proviene da iliad, PosteMobile, Digi Mobil e qualsiasi altro Operatore Virtuale non sotto rete TIM (escluso Very Mobile, ho. e Lycamobile).

Tim Silver Pro prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G a 7.99 euro al mese se si proviene da FastWeb e qualsiasi altro Operatore Virtuale sotto rete TIM (escluso Kena Mobile e Digi Mobil).

Tim Titanium New prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G a 9.99 euro al mese se si proviene da iliad, PosteMobile e qualsiasi altro Operatore Virtuale non sotto rete TIM (escluso Very Mobile, ho. e Lycamobile). I servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario base TIM Base e Chat (chat senza limiti nelle App più popolari) sono inclusi senza costi aggiuntivi nelle offerte Gold Pro, Silver Pro e Titanium New.