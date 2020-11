Suburra, After Life e Riverdale, sono tre serie TV presenti su Netflix e che il pubblico ama e attende con trepidazione. Mentre la prima sappiamo bene essere giunta al suo termine, ecco tutte le interessanti notizie relative alle altre due nell’articolo a seguire.

Suburra 3 è finalmente arrivata. L’attesa di una delle più amate serie televisive italiane presenti sulla piattaforma Netflix, è finalmente terminata e ha fatto impazzire i suoi fan più accaniti. Abbiamo rivisto Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, Giacomo Ferrara come Spadino, Francesco Acquaroli in Samurai, Filippo Nigro il politico corrotto Amedeo Cinaglia, Claudia Gerini la faccendiera Sara Monaschi. Federica Sabatini e Carlotta Antonelli hanno interpretato, rispettivamente, Nadia e Angelica.

Ma se anche Suburra è giunta alla fine, proseguiamo con una serie che invece non ha lasciato sue notizie sul panorama. Ci riferiamo ad After Life, serie scritta dallo stesso Gervais, che ne interpreta anche il protagonista. La dramedy è ambientata a Tambury e narra la vita di Tony (Ricky Gervais), un giornalista alle prese con la morte per tumore della moglie. Le notizie in merito sono ancora indecifrabili ma After Life tornerà presto sulla piattaforma californiana.

Roberto Aguirre Sacasa ha confidato a TVLine che gli episodi rimasti esclusi dalla stagione 4 (20, 21 e 22) formeranno i primi tre di Riverdale 5. Vedremo, dunque, all’inizio del nuovo capitolo sia il ballo di fine anno, che il diploma. “Sono episodi molto emozionanti e c’è ancora molto dei personaggi da portare in scena, perciò quello che faremo è iniziare con questi tre episodi. Dopo aver trascorso il liceo con i protagonisti per quattro anni, non possiamo privarli del diploma. Dunque riprenderemo esattamente da dove ci siamo lasciati” ha dichiarato l’ideatore.

In poche parole, facendo eccezione per Suburra, non mancherà l’attesa ma per fortuna verrà premiata da nuove e interessanti stagioni.