Tra le serie presenti nel catalogo Netflix che ha conquistato un numero sempre crescente di utenti, ne esistono tre, tutte di produzione britannica, che hanno conquistato il cuore di moltissimi fan. Stiamo parlando di Peaky Blinders, Sex education e After Life. Ecco quali sono gli ultimi dettagli relativi a queste tre serie TV.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life, ecco tutte le novità

Per prima cosa, cominciamo con Peaky Blinders. Dopo la lunga attesa per l’arrivo della quinta stagione, altrettanto lunga se non peggio, sarà l’attesa per la sesta. Il regista Anthony Byrne, tempo fa su Instagram e sui suoi social, comunicò che la serie aveva ufficialmente cominciato la pre-produzione. Tuttavia, come tutti sanno indubbiamente, l’emergenza sanitaria ha fatto in modo che le riprese subissero uno stop improvviso. Pertanto, è ancora troppo presto la programmazione di una possibile uscita.

Netflix ha poi ufficialmente annunciato il rinnovo della serie tv adatta agli adolescenti Sex Education. Sarà possibile vedere la sua terza stagione entro il 2021? Tenendo conto dei tempi particolarmente prolungati a causa del Covid-19, la risposta è si. Vi terremo aggiornati.

Proseguiamo con una serie che invece non ha lasciato sue notizie sul panorama. Ci riferiamo ad After Life, serie scritta dallo stesso Gervais, che ne interpreta anche il protagonista. La dramedy è ambientata a Tambury e narra la vita di Tony (Ricky Gervais), un giornalista alle prese con la morte per tumore della moglie. Le notizie in merito sono ancora indecifrabili ma After Life tornerà presto sulla piattaforma californiana.