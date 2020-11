La strategia di TIM nel corso degli ultimi mesi è stata molto chiara. Oltre alle promozioni relative al campo della telefonia, il provider ha deciso di impegnarsi anche nel campo dell’intrattenimento televisivo. La dimostrazione di questo cambio di passo oramai evidente è la presenza della promozione Mondo Netflix.

TIM più Netflix: la tariffa speciale per film e serie tv

L’iniziativa di Mondo Netflix si lega alla piattaforma streaming del gestore, TIMvision. Tutti gli abbonati che vorranno attivare un piano per TIMvision avranno a loro modo la possibilità di aggiungere anche un profilo per Netflix. In questo caso, il risparmio per gli utenti sarebbe rilevante.

Il ticket previsto da Mondo Netflix ha un costo di 12,99 euro ogni trenta giorni. I clienti di TIM avranno a loro disposizione tutti i contenuti di TIMvision tra film e serie tv. Allo stesso tempo vi sarà anche libero accesso a tutta la galleria di Netflix con migliaia di contenuti tra titoli nazionali ed internazionali. Gli utenti che attiveranno Mondo Netflix potranno beneficiare anche di un extra aggiuntivo come il decoder TIMvision Box, disponibile in comodato d’uso.

Il ticket con Netflix di TIM rappresenta solo una delle due offerte pensate dal gestore nel campo televisivo. Il provider, infatti, ha interessanti novità anche per gli appassionati di Sport. Con TIM sarà possibile accedere in anteprima a grandi esclusive tra cui Serie A, Champions League o Formula 1. Grazie al pacchetto Mondo Sport, gli abbonati del gestore potranno vedere i contenuti di NOW TV e di DAZN a soli 29,99 euro al mese.