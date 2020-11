TIM in questi mesi ha a che fare con gestori sempre più agguerriti. La concorrenza per il provider italiano non è mai stata così consistente. Il settore della telefonia mobile prevede iniziative low cost garantite sia da Vodafone, che da WindTre ed Iliad, così come da altri operatori virtuali.

TIM contro tutti i provider: le due migliori tariffe a mano di 10 euro

TIM non vuole essere da meno in questa sfida totale agli altri gestori e mette in campo due iniziative molto valide per nuovi clienti e per ex abbonati.

La prima di queste tariffe è la Supreme New. Questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili. La soglia no limits per le telefonate è integrata anche da 50 Giga per navigare in internet. Il costo mensile della tariffa si attesta sui 5,99 euro con prezzo di attivazione e rilascio della SIM pari a 10 euro. Attenzione però. Questa iniziativa, in molti store di TIM, è garantita solo ai clienti che effettuano portabilità da da Iliad o gestori virtuali.