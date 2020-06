Tra i piani tariffari presenti nel catalogo Iliad l’offera Giga50 è di sicuro quella più corposa. La politica del gestore telefonico è stata fin da subito quella del rispetto dei propri clienti; anche per questo la compagnia si è subito impegnata a eliminare i costi nascosti e congelare i prezzi delle proprie promozioni.

Grazie a questa lungimiranza il numero di utenti a scegliere il gestore virtuale, nato dal colosso della telefonia francese, è in costante aumento dal giorno dell’inizio della sua attività. Gia dopo sei mesi i contratti sottoscritti erano circa due milioni mentre alla fine del 2019 gli utenti avevano raggiunto i 5 milioni; addirittura, secondo le stime del primo trimestre del 2020, i clienti Iliad hanno raggiunto i 5,8 milioni cifra che pone la compagnia a controllo di circa il 7% del mercato della telefonia.

Iliad Giga50: i dettagli della promozione

Parte del merito del successo va comunque attribuito alla attrattiva esercitata dalle promozioni, tutte consultabili sul sito ufficiale del gestore; tra queste, Giga50 è la più generosa. L’offerta Giga50 offre minuti illimitati per chiamare verso tutti i numeri nazionali oltre che SMS anche questi senza limiti. Compresa nel prezzo dell’offerta anche la possibilità di effettuare chiamate verso più di 60 paesi in tutto il mondo oltre che la recente novità che mette a disposizione degli utenti anche 4 GB di traffico dati in roaming.

Il pacchetto dati invece è composto da 50 Gigabyte per la navigazione internet; se però dovessero terminare i Giga, Iliad offre la possibilità di aggiungere ulteriori 100 Mb al costo di 0,99 euro a rinnovo. Il costo della promozione è di 7,99 euro al mese a cui va aggiunto un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della scheda SIM; non previsti costi di attivazione ne tantomeno spese per la spedizione della scheda.