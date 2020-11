Inutile stare a dire che ad ognuno di noi è capitato almeno una volta nella nostra vita di doverci ritirare a casa la sera tardi a piedi magari dopo una festa o una serata fuori a qualche locale, cosa che, benché ci troviamo ormai nel 2020, non sempre è esente da rischi, soprattutto nelle grandi città dove non tutti i vicoli sono illuminati adeguatamente o con un’uscita rapida per tirarsi fuori dai guai.

Questa cosa ovviamente in sfortunati ed inaccettabili casi, può portare alle volte a fatti di cronaca come furti con lesione o addirittura stupri, dei reati che in una società moderna degli anni duemila sono assolutamente inaccettabili e da punire adeguatamente.

Se vi trovate a vivere in una città ove il rischio di incappare in queste situazioni è concretamente presente, sarete ben felici di sapere che la tecnologia viene in vostro soccorso, dal momento che è sicuramente meglio usare lo smartphone per evitare di correre rischi piuttosto che per chiamare aiuto quando il danno si è palesato.

Arriva Freeda, l’app per evitare ogni pericolo

Freeda è l’app che correrà in vostro aiuto quando vi troverete a passeggiare in posti ti che conoscete poco, si tratta di una piattaforma di navigazione aggiornata dalla community ove vengono indicate le strade più sicure da percorrere e con una migliore illuminazione e anche le zone invece assolutamente da evitare in quanto decisamente più pericolose.

Se quindi vi trovate a vivere in una grande città potrebbe essere una buona idea avere quest’app a bordo, si tratta di pochi megabyte che potrebbero avere un peso decisamente importante, in quanto vi aiuterebbero a prevenire rischi evitabili.