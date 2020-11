I contagi oggi iniziano a diminuire, sono 37’255 nelle ultime 24 ore, un forte segnale che forse la curva di crescita inizia lentamente ad appiattirsi, grazie alle nuove restrizioni imposte dal Governo Italiano. I tamponi processati sono 227’695.

I nuovi dati odierni sono finalmente migliori di quanto discusso nelle scorse settimane, il numero di contagi sembra allinearsi e non crescere più a dismisura, sono 37’255 (contro i 40’902 di ieri). I decessi rimangono moltissimi, più precisamente 544, in linea con quanto visto nelle scorse 24 ore. I guariti, infine, sono 12’196 (ieri erano stati 11’480). Al momento in Italia si contano 653’731 positivi al virus, con 3’306 persone in terapia intensiva e 31’998 ricoverati con sintomi.

Dall’inizio dell’epidemia globale, sono 1’144’552 i casi da Coronavirus sul territorio italiano, di questi 411’434 sono i guariti, mentre 44’683 i deceduti.

Contagi oggi: i nuovi dati provenienti dalle Regioni

In Lombardia si continuano a contare tantissimi casi da Coronavirus, sono infatti 8’129 nelle scorse 24 ore, un incremento fortissimo e comunque in linea con quanto visto le giornate precedenti. Il Piemonte la segue distaccato di quasi 4’000 unità, contando infatti 4’471 contagiati, per finire poi con il Veneto ed i suoi 3578 casi.

Scende dal podio la Campania, totalizzando appunto 3’351 casi in 24 ore, per poi proseguire con Lazio +2997, Emilia Romagna +2637, Toscana +2420, Liguria +1091, Sicilia +1729 e Puglia +1741.

Le meno colpite, in crescendo di contagi, sono Molise +121, Basilicata +263, Valle d’aosta +245, Calabria +333, provincia Autonoma di Trento +206, Sardegna +396, provincia autonoma di Bolzano +690, Friuli Venezia Giulia +558, Abruzzo +939, Umbria +579 e Marche +779.

Sebbene i contagi sembrino “appiattirsi”, è bene mantenere sempre alta la guardia e seguire tutte le indicazioni degli esperti in merito.