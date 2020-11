In molti hanno fatto di tutto per assicurarsi di avere tra le mani una PS5 al day one. Non importa affrontando quali sfide, spendere quanti soldi, niente è così importante come avere una nuova console senza praticamente nuovi giochi al primo giorno. Una regola però molto importante quando si tratta di nuove tecnologie è il fatto che ci sono spesso problemi indesiderati.

Molti dei primi possessori della PS5 stanno segnalando un problema fastidioso e neanche troppo evitabile. Apparentemente quando un utente cerca di scaricare giochi o applicazioni, la console mostrerà uno tra due messaggi: uno avverte che è messo in coda per il download e l’altro è un messaggio di errore.

Non importante che siano due, il risultato è sempre lo stesso. Il download non parte, ma per la console è come se fosse in coda quindi l’utente non riesce ad annullarlo o fare altro. Al tempo stesso, nella propria libreria il gioco o l’app viene segnalata come posseduta mentre nel negozio viene affermato altro.

PS5: i problemi del day one

Sono molte le segnalazioni da parte degli utenti. La maggior parte riguardano diversi giochi, Call of Duty: Black Ops Cold War, Demon’s Souls, Spider-Man, SackBoy e anche alcune applicazioni come quella di Disney+. Al momento Sony non sembra avere detto niente, ma c’è già qualcuno che ha risolto il problema andando a ripristinare i settaggi di fabbrica della console. Ovviamente si tratta di un processo fastidioso e tedioso, ma si tratta del prezzo non scritto per chi compra qualcosa prima di tutti gli altri.