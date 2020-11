Scaricare le app è un gesto consuetudinario: aprire il Google Play Store e avere a disposizione migliaia di software è uno dei pregi dell’essere utenti Android, ma in alcuni casi può rivelarsi anche una trappola.

Ogni giorno dei nuovi prodotti approdano sull’home page dello store tentando milioni di utenti a scaricarle. Nonostante tali app debbano superare dei test prima di essere rese disponibili al pubblico, in diverse occasioni sono sorti dei problemi post download a cui bisogna prestare particolare attenzione.

App pericolose: eliminatele subito se le avete sul vostro smartphone

Gli sviluppatori sono sempre più evoluti e pertanto, diverse volte, riescono a celare all’interno del codice delle applicazioni anche dei malware o dei rischi che Google non riesce a identificare in tempo. Proprio per tale motivo sono numerosi gli utenti che finiscono con lo scaricare dei software che potrebbero danneggiare i loro smartphone rubando persino dati personali.

Attualmente, ad esempio, sono state richiamate all’ordine le seguenti app:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Se le avete installate, dunque, la scelta più saggia è quella di eliminarle subito al fine di evitare guai e futuri inconvenienti. Per essere sempre sicuri quando si effettua il download di una nuova app, inoltre, il nostro consiglio è quello di verificare sempre la fonte di provenienza: il Play Store pullula di alternative, per questo è sempre meglio fare attenzione a chi ne è il creatore così da non correre mai rischi.