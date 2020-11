Android: in regalo gratis 5 app a pagamento gratis del Google Play Store

Android è un sistema operativo estremamente versatile che si mette a disposizione piena degli utenti. Questi sanno di poter affidarsi ad un’ampia gamma di contenuti che si prestano a quello che è l’obiettivo principale di Google, ovvero fornire più possibilità di personalizzazione dell’intera piattaforma.

Proprio per questo motivo le persone hanno scelto molto di più la piattaforma Android rispetto alle altre, vista la grande opportunità di modificare menu, icone e quant’altro. Da diverso tempo infatti il Play Store offre applicazioni in grado di modificare i pacchetti icone e molto altro, proprio come in tanti desiderano su ogni proprio device. Proprio all’interno del Play Store sono disponibili poi applicazioni e giochi di vario genere e dedicati a più tipologie di utenti. Oggi poi sembra essere giornata di grandi offerte visto che tanti contenuti a pagamento saranno disponibili gratis per qualche giorno.

Android, solo per questa giornata i titoli nell’elenco saranno totalmente gratis invece che a pagamento

La lista qui sotto evidenzia alcuni titoli presenti nel Play Store Android che per questa giornata e per poche altre saranno totalmente gratuiti. Ovviamente sono connessi ai nomi tutti i link diretti per il download ufficiale. Il nostro consiglio è quello di scaricare il tutto al più presto possibile.