Il nostro blog, linea di massima tende a consigliarvi sempre le buone app da utilizzare per scopi di vario tipo. Talvolta ve le descriviamo, talvolta le recensiamo e tentiamo sempre di indirizzarvi verso l’utilizzo migliore possibile del vostro smartphone. Allo stesso tempo però, quando ci imbattiamo in delle App che reputiamo dannose in qualche modo, per i vostri dispositivi, è giusto fare in modo di mettervene al corrente. I casi più frequenti, sono quelli in cui alcune applicazioni riescono a penetrare nelle parti più recondite degli smartphone, diventando poi difficili da disinstallare, riuscendo anche a rubare i dati agli utenti.

Per questo motivo è nata una società privata che ha come scopo lo sviluppo di soluzioni di sicurezza mobile per endpoint mobili aziendali. Il nome di questa società è Wandera, ed ha stilato una lista di app che in qualche modo risultano pericolose per la sicurezza dei dati degli utenti e vanno pertanto rimosse dai vostri cellulari. Ecco la lista a seguire.

App pericolose per Android, quali sono quelle da rimuovere immediatamente

Molte di queste, in realtà, sono state già rimosse dal Google play Store. Ciononostante, qualora voi l’aveste installate prima che fossero eliminate, allora le avete ancora sul telefono. Così è accaduto ad alcuni dai nostri utenti. Ad ogni modo, Google ha stipulato una sorta di alleanza riguardante i principali attori della sicurezza sul web, dal nome Defence Alliance. Ciò, dovrebbe essere utile per combattere la diffusione di queste app che risultano infine molto dannose per i nostri smartphone e per i nostri dati. Ma ecco quali sono le app in questione:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue