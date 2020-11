Microsoft ha finalmente reso possibile l’uso delle app installate nel proprio smartphone anche su PC grazie al sistema operativo Windows 10. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

“Siamo lieti di annunciare che la funzionalità delle app Il tuo telefono, evidenziata durante l’evento Samsung Unpacked del 5 agosto, è ora disponibile per il pubblico in generale. Come promemoria, la funzionalità delle app Il tuo telefono ti consente di accedere immediatamente alle app mobili del tuo telefono Android direttamente dal tuo PC Windows 10. Puoi comodamente appuntare le tue app mobili preferite sulla Barra delle applicazioni o sul menu Start sul tuo PC per un accesso facile e veloce.

Quando avvii un’app, questa si apre in una finestra separata all’esterno dell’applicazione Il tuo telefono, che ti consente di svolgere più compiti. Quindi, sia che tu debba rispondere rapidamente a una conversazione, rispondere ai tuoi post sui social o ordinare cibo, puoi farlo velocemente utilizzando l’ampio schermo del PC, la tastiera, il mouse, la penna e il touch-screen insieme alle altre app per PC!” ha dichiarato dal profilo ufficiale Twitter Microsoft Your Phone.

Windows 10: come si utilizzano le app Android sul sistema operativo?

L’app “Il tuo telefono” (Your Phone) ha una nuova voce “App” che consente di usare le applicazioni direttamente dal PC, senza l’utilizzo dello smartphone. Ciò è stato reso possibile grazie alla connessione Bluetooth tra computer e smartphone Android. In questa prima versione è possibile aprire un’app in una finestra separata per volta e pinnare le app del telefono sulla Taskbar del vostro desktop o nel menu “Start”. Dando il via all’app “Il tuo telefono” sarà possibile visualizzare la nuova sezione. Vi basterà accettare le autorizzazioni all’app per iniziare ad usufruire della nuova funzionalità.