Mai come in questa stagione autunnale, Sky mette a disposizione un palinsesto ricco di grandi eventi. Oltre ai contenuti relativi ad intrattenimento, cinema e serie tv, sulla pay tv sono molte le esclusive in campo sportivo e calcistico. Anche l’offerta commerciale di Sky riserva molte sorprese. Gli abbonati o intenzionati tali possono acquistare un ticket di visione per il satellitare ed anche – questa la novità degli ultimi mesi – per il digitale terrestre.

Sky e l’offerta per il DTT: costi da ribasso e servizi garantiti

Proprio le proposte relative alla tecnologia DTT sono molto convenienti, in particolar modo per gli abbonati che hanno attivi i ticket Sport e Calcio. Le grandi esclusive di Sky, tra cui Serie A, Champions League e motori, saranno disponibili per il pubblico al semplice costo di 34,90 euro al mese. La promozione per il digitale terrestre è disponibile in maniera univoca sia per i clienti già abbonati con satellitare sia per i nuovi utenti.

La dotazione del digitale terrestre al posto del satellitare comporta alcuni vantaggi per il pubblico. Tra questi ovviamente, l’assenza di un decoder o di una parabola per la visione diretta dei canali.

Tra i vantaggi della proposta digitale terrestre di Sky vi è anche il servizio Sky Go. Tutti gli abbonati avranno libero accesso all’app streaming per la visione dei contenuti pay anche in mobilità su smartphone, tablet o pc. Inoltre, con tale promozione saranno disponibili, sempre inclusi nel prezzo e senza costi aggiuntivi, anche i canali Cinema del vecchio pacchetto Mediaset Premium.