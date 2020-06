Tra poco più di una settimana, i palinsesti di Sky torneranno ad essere caratterizzate dalle grandi esclusive calcistiche e sportive. Dal prossimo 20 Giugno, infatti, ritorneranno le partite della Serie A. In estate, inoltre ci saranno altri eventi imperdibili come la Premier League, la Champions League e l’NBA.

Sky, le migliori iniziative per tutti i clienti più fedeli

Non solo i palinsesti ricchi di appuntamenti. Per la stagione estiva Sky conferma anche gran parte della sua offerta commerciale. Importanti, in questo senso, saranno le due promozioni speciali per gli abbonati che sono rimasti fedeli nel corso del tempo.

La prima grande offerta di Sky riguarda l’acquisto del decoder di ultima generazione Sky Q. Tutti coloro che sono abbonati da almeno sei anni alla pay tv e che hanno conseguente piano Extra attivo, avranno la facoltà di acquistare il dispositivo ad un costo dimezzato di 49 euro, rispetto al prezzo ufficiale di listino di 99 euro.

I clienti con Sky Q potranno beneficiare anche di importanti servizi extra. In primo luogo ad esempio, sarà possibile sfruttare la tecnologia del 4K per la visione di sport, calcio, film e serie tv. Inoltre sempre grazie al dispositivo ci sarà libero accesso ad app tra cui Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Altrettanto valida è anche la promozione Intrattenimento Plus. Gli abbonati storici con pacchetto Famiglia e Cinema attivo potranno ora attivare un abbonamento ed un account su Netflix ad un prezzo dimezzato. La tariffa base di Netflix per gli utenti Sky idonei sarà di 6,99 euro ogni mese.