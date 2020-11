Da due anni a questa parte Iliad rappresenta un punto di riferimento oramai consolidato per gli utenti che vogliono attivare un piano per la telefonia mobile. La compagnia francese continua ad essere sempre in cima alle classifiche di gradimento del pubblico, proprio grazie alle sue ricaricabili che prevedono un solido rapporto tra qualità e prezzo.

Iliad entro il 2021 possibile lancio della rete domestica

Allo stato attuale sono due le iniziative principali di Iliad, la Giga 40 e la Giga 50. Ambedue queste tariffe sono legate a piani di telefonia mobile. Un’ulteriore sorpresa però potrebbe arrivare a breve. In base alle ultime indiscrezioni, Iliad sta preparando il campo per un suo impegno costante nel campo della telefonia fissa.

Gli addetti ai lavori e gli insighers sono concordi sul fatto che nel corso dei prossimi mesi potrebbero già essere disponibili prime tariffe del provider inerenti alla Fibra Ottica.

In estate sono stati compiuti passi importanti a riguardo. In primo luogo Iliad ha aperto il dialogo con la società Open Fiber per una futura distribuzione delle sue reti sul territorio nazionale. Successivamente, grazie all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, il gestore francese ha ricevuto l’ok per operare anche nel settore della telefonia domestica.

Dato per scontato quindi un futuro ingresso di Iliad anche in questo strategico campo, resta soltanto da definire quelle che saranno le tempistiche. Gli utenti aspettano in trepidante attesa le prime tariffe, con la speranza che il gestore possa sposare la stessa conveniente linea delle ricaricabili anche con la Fibra ottica. Novità sono previste entro l’estate 2021.