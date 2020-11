Expert rinnova la propria campagna promozionale riuscendo a lanciare un volantino davvero assurdo, ma sopratutto ricco di occasioni che l’utente deve saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile.

Come sempre accade quando parliamo di Expert, anche in questo caso l’accesso alla suddetta risulta essere possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’utente che sceglierà questa seconda strada, lo ricordiamo, sarà costretto a pagare anche le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta in fase d’acquisto o dalla categoria merceologica del prodotto scelto.

Expert: il volantino ha prezzi da gigante

I prodotti inclusi all’interno del volantino Expert sono davvero tantissimi, uno dei migliori è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, commercializzato in Italia in una nuova interessante veste, infatti presenta il processore Qualcomm Snapdragon 865, a differenza del solito Exynos. Il suo prezzo finale di vendita non è particolarmente elevato, a conti fatti costerà solamente 599 euro.

Nel caso in cui si volesse risparmiare sull’acquisto, il consiglio è di puntare direttamente verso soluzioni più economiche, sempre in seno al sistema operativo Android, come Huawei P Smart 2021 a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Wiko View 4 a 139 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Huawei P40 Lite E a 149 euro o similari.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Expert, raccomandiamo caldamente la lettura delle pagine sul sito ufficiale dell’azienda.