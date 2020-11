Esselunga torna a lanciare un’ottima offerta tech mirata esclusivamente su uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa, proponendolo al proprio pubblico ad un prezzo ancora più interessante.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo dell’azienda in questione, non è disponibile online sul sito ufficiale. Gli acquisti risultano essere limitati esclusivamente ai punti vendita, e con scorte molto ridotte; se interessati all’acquisto sappiate che dovrete accelerare il processo decisionale, poiché rischierete di restarne tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: l’Oppo A9 2020 è in fortissimo sconto

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto interamente puntare è l’Oppo A9 2020, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni; appartenente appunto alla fascia medio-bassa del mercato, presenta oggi un prezzo finale di 159 euro.

I suoi punti di forza sono sostanzialmente due: display e batteria. Nel primo caso parliamo di un ampio pannello da ben 6.5 pollici, qualità IPS LCD, con un buonissimo dettaglio ed un rispetto dei colori in linea con la fascia di prezzo (al netto comunque di tutte le limitazioni dettate da un IPS LCD). La batteria è davvero super, un componente da 5000mAh, assolutamente in grado di rendere il device un vero e proprio battery phone, con durata anche oltre i 2 giorni di utilizzo intensivo.

Il prodotto viene commercializzato da Esselunga con garanzia di 24 mesi, in versione no brand e sopratutto con 128GB di memoria integrata. Al solito ricordiamo che le scorte distribuite nei negozi sono assolutamente limitate, sebbene la campagna abbia validità complessivamente per molti più giorni.