Vodafone mette letteralmente fine al grande dominio di TIM nel settore della telefonia mobile, con il lancio di una promozione che propone al cliente finale un ottimo bundle di contenuti, ad un prezzo ragionevole.

L’offerta oggetto dell’articolo è la Special Unlimited, nasce come promozione dedicata esclusivamente ai clienti che si trovano in uscita da CoopVoce, TIM o Tiscali, che saranno pronti a richiedere la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, nello specifico parliamo di 10 euro, necessari più che altro per acquistare la nuova SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono.

Allo stesso modo la promozione non presenta vincoli contrattuali di durata, il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare l’azienda, senza essere costretto a pagare penali di alcun tipo. Vodafone, dal canto suo, promette di non attuare modifiche contrattuali, ovvero rincari di prezzo, nei 24 mesi successivi alla data di attivazione dell’offerta.

Vodafone: la promozione che tutti stavano aspettando

La Special Unlimited è davvero considerata “speciale”, poiché il consumatore si ritrova a poter accedere a illimitati minuti per poter telefonare a chiunque, con l’aggiunta di 50 giga di internet alla velocità massima disponibile, e sopratutto SMS senza limiti da inviare ad ogni numero in Italia.

Il suo costo fisso corrisponde a soli 9,90 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Al momento non risulta essere obbligatorio il pagamento con conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile

L’attivazione della promozione è possibile nei punti vendita in Italia.