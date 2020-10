TIM si vuole imporre in queste settimane autunnali come l’operatore principale della scena italiana. La compagnia telefonica è chiamata a competere con rivali molto agguerriti, tra cui WindTre e soprattutto Iliad. La strategia commerciale di TIM è ben chiara: garantire a tutti i nuovi clienti delle iniziative low cost caratterizzate da ampie soglie di consumi.

TIM, le promozioni speciali a meno di 10 euro con 50 Giga

Ancora per i prossimi giorni, la tariffa migliore di TIM resta la Supreme New. I clienti che scelgono questa promozione potranno beneficiare di un pacchetto tutto incluso che prevede chiamate senza limiti verso i numeri nazionali più 50 Giga per navigare in rete sotto linea 4G.

Agli utenti sarà richiesto un pagamento mensile pari a 5,99 euro con l’aggiunta di una quota per l’attivazione pari a soli 10 euro (con versamento una tantum alla ricezione della SIM). L’iniziativa in questione è disponibile per chi effettua il passaggio della rete da Iliad ed altri gestori virtuali.