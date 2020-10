La passa a WindTre più in voga del momento è sicuramente la Go 70 Fire+, una splendida promozione con la quale gli utenti riescono ad accedere ad un bundle assolutamente invidiabile, e ricchissimo di contenuti a prezzi non particolarmente elevati.

La capacità di WindTre è proprio quella di riuscire a convogliare in un’unica promozione, una serie di giga, minuti e SMS, senza necessariamente richiedere il versamento di una cifra particolarmente elevata. L’accesso alla suddetta è limitato ai soli utenti in possesso di determinati requisiti, quali sono la provenienza da un MVNO, con annessa portabilità del numero originario.

Il suo costo fisso corrisponde esattamente a 6,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza dover minimamente sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (quindi sarà possibile richiedere la portabilità quando vorrete, senza dover pagare penali di alcun tipo). Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile, senza altre spese complessive.

Passa a WindTre: la promozione è veramente speciale

La promozione passa a WindTre viene ad ogni modo ritenuta speciale per svariati motivi, prima di tutto il prezzo finale di vendita, senza dimenticare il bundle messo nelle mani del consumatore finale.

Questi, infatti, potrà godere di 70 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G (quindi un massimo di 600Mbps in download), passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, oppure 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione, come indicato in precedenza, è possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale.