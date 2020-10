Se sei stanco di essere un semplice babbano, ecco un po’ di magia per te. Per aiutare i mortali come noi a prendere una dose dell’ultraterreno, il designer brasiliano Alessandro Russo Silveira ha progettato una scopa volante elettrica unica nel suo genere. Sì, è proprio così!

Una vera scopa volante con un mono-ciclo elettrico, ed è assolutamente incredibile

Per creare questo progetto unico, Russo ha utilizzato un mono-ciclo elettrico e lo ha trasformato in un manico di scopa magica. Il dispositivo misura 51 cm di lunghezza ed è realizzato in acciaio al carbonio con verniciatura elettrostatica. Viene fornito con una piccola sella che è staccabile in modo che il pilota possa trovare il massimo comfort. Può essere azionato semplicemente piegandosi in avanti per accelerare e andando indietro per frenare di nuovo.

Disponibile in quattro design: nuvem 1.0 (scopa da addestramento, sviluppata per i primi voli e per i maghi della vecchia scuola), nuvem 2.0 (scopa con manico in legno e una bellissima coda nei tradizionali marrone e oro), 2.1 (modello aerodinamico e veloce) e 2.2 (scopa con manico argento metallizzato, ricurva per comodità e coda con una gamma di colori che vanno dall’oro al rame morbido), ogni unità della vera scopa volante presenta elementi di stile unici come abbellimenti dorati, rifiniture ombreggianti sul legno.

Sebbene non sia un vero mezzo di trasporto, il progetto sta facendo progressi costanti su Kickstarter. La consegna della vera scopa volante inizierà a marzo 2021 con prezzi compresi tra 40 e 70 euro. Ogni scopa verrà offerta insieme a una maglietta nuvem, due pantaloni, una cintura per il trasporto della scopa e un certificato di fondatore.