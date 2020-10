Attivare 70 giga al mese è possibile con WindTre, in questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare una spettacolare promozione tramite la quale riesce ad invogliare il consumatore ad effettuare la portabilità del proprio numero originario.

L’idea di WindTre è di attirare sempre gli stessi consumatori, tralasciando per una volta i provenienti da Iliad, la Go 70 Fire Plus può difatti essere richiesta esclusivamente dagli uscenti da un MVNO, a cui vanno però esclusi i possessori di una SIM di un semivirtuale, definiti Lycamobile, Very Mobile, ho.Mobile e Kena Mobile.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente nei punti vendita, con contestuale pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Il canone fisso, pari a 6,99 euro al mese, verrà poi addebitato in automatico sul credito residuo della suddetta, senza costringere l’utente a segnalare conto corrente o carta di credito. Da notare anche la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, in questo modo, quando stanchi di essere clienti WindTre, si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

WindTre: tutti i contenuti dell’offerta

L’offerta di WindTre è sicuramente allettante, non solo per il prezzo fisso mensile, quanto per la possibilità di accedere ad un bundle assolutamente invidiabile. A conti fatti il cliente potrà godere di 70 giga di traffico dati al mese, con velocità massima raggiungibile di 600Mbps in download, affiancati da 200 SMS e da illimitati minuti per contattare ogni numero in Italia.

L’attivazione, come specificato in precedenza, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, non sul sito.