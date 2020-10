Iliad: al 9,1% la quota di mercato e arriva una grande novità per tutti

Iliad a breve lancerà una grande novità che rivoluzionerà ancora una volta il mondo della telefonia, anche se questa volta dal lato fisso. Tutti i gestori che credono di avere il dominio nel settore della telefonia domestica dovranno ben presto guardarsi le spalle anche in questo caso dal provider proveniente dalla Francia. L’accordo con Open Fiber porterà infatti una rete domestica in fibra ottica nelle case degli italiani entro la prossima estate del 2021.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: la promozione migliore con 50 giga è ancora disponibile al solito prezzo di 7,99 € per sempre

Mentre si discute in merito alla prossima rete domestica marchiata Iliad, gli utenti continuano a sottoscrivere in massa la promo più famosa. Stiamo parlando della Giga 50, soluzione che in questo momento rappresenta il meglio sul mercato della telefonia dal punto di vista della quantità e del prezzo.

Tale promo permette di avere a disposizione minuti senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga per soli 7,99 € al mese per sempre.