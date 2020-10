Netflix sta pensando allo StreamFest, un week-end di streaming gratuito dedicato a tutti gli utenti che non sono in possesso di un abbonamento al servizio.

Una strategia di marketing con la quale il colosso dello streaming video intende attrarre nuovi possibili clienti, offrendo loro la possibilità di testare il servizio per un intero fine settimana a costo zero.

Netflix, a dicembre un weekend di streaming gratuito

Netflix offre già una strategia simile in Italia: a partire scorso 31 agosto, infatti, ha deciso di offrire gratuitamente alcuni contenuti più apprezzati del suo catalogo ai non-abbonati, che possono così guardare qualche episodio delle serie TV più popolari senza però essere costretti a creare un account.

Nel caso dello StreamFest, Netflix renderà disponibile l’intero catalogo per il fine settimana del 4 dicembre, ma pare che l’accesso sia consentito ad un numero limitato di utenti attivi allo stesso tempo. La notizia relativa all’evento è stata confermata dalla stessa società a Protocol, il portale online che – a tal proposito – ha chiarito che lo StreamFest si terrà in India. Non è ancora chiaro, dunque, se l’evento si terrà anche in altri Paesi del mondo.

“Pensiamo che offrire l’accesso gratuito a Netflix per un fine settimana possa essere un ottimo modo per far conoscere ai nuovi utenti le storie incredibili che possediamo“, ha commentato il COO Greg Peters nel corso di una conferenza sugli utili tenutasi martedì pomeriggio. “Stiamo realmente creando un evento e speriamo che gli utenti partecipino“.

Un portavoce di Netflix ha poi confermato i piani per l’evento martedì mattina, riferendo a Protocol di essere sempre alla ricerca di diverse promozioni di marketing per attirare nuovi membri e offrire loro un’ottima esperienza Netflix.