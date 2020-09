Guardare serie TV e film su Netflix gratuitamente e senza iscriversi al servizio è possibile? Da qualche giorno lo è. Il colosso dello streaming ha così deciso di provare ad attrarre nuovi possibili abbonati, offrendo loro una serie di contenuti di cui fruire gratuitamente e senza obbligarli alla creazione di un account. Se il servizio piace e convince, bene. Altrimenti, arrivederci e grazie.

Netflix: lo streaming gratuito arriva in Italia, ecco come funziona

A partire dallo scorso 31 agosto, Netflix ha deciso di offrire gratuitamente alcuni contenuti più apprezzati del suo catalogo. Stranger Things, Murder Mystery, Elite, Baby Boss, Bird Box, When They See Us e L’amore è cieco sono solo alcuni dei titoli che possono adesso essere visti gratuitamente, senza un account. Ma con delle limitazioni. Nel caso delle serie TV, infatti, è possibile vedere esclusivamente il primo episodio della prima stagione della serie in questione. Se si vuole proseguire con la visione, la strada è quella: abbonati.

Per iniziare a guardare serie TV e film gratis su Netflix è sufficiente connettersi alla pagina web ufficiale tramite browser, sia da PC che da Mac che da smartphone o tablet Android. Possibilmente Chrome o Firefox, in quanto Microsoft Edge sembra dare qualche problema con la riproduzione. A questo punto, basta scegliere uno dei titoli offerti e premere il tasto di riproduzione. Come comunicato dalla stessa Netflix, i contenuti offerti possono cambiare in qualsiasi momento, ma non sappiamo fino a quando sarà possibile usufruire dello streaming gratuito.

Infine, ma non meno importante: evitate di collegarvi al sito mentre la navigazione è in incognito. Non funzionerà.