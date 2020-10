Sul sito internet ufficiale di Iliad non è più disponibile la tariffa migliore di questi primi giorni di Ottobre, la Flash 100. Come promesso, la ricaricabile che prevedeva consumi illimitati e 100 Giga aveva un arco di tempo limitato per la sua attivazione. Dallo 15 Ottobre, quindi, questa proposta cessa di essere parte integrante del listino di Iliad.

Iliad, stop alla tariffa con 100 Giga. Gli utenti si consolano con queste due iniziative

Lo stop all’offerta Flash 100 riporta quindi in primo piano la classica ricaricabile Giga 50. Al netto della principale ricaricabile di Iliad, però, tutti coloro che vogliono attivare un piano con l’operatore francese possono anche contare su due tariffe segrete.

Utilizzando le pagine ufficiale del sito internet, i futuri abbonati di Iliad potranno scegliere come iniziativa di riferimento la Giga 40. Gli utenti che si avvalgono di tale tariffa possono beneficiare di chiamate senza limiti sul suolo nazionale, cui si aggiungono SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 40 Giga internet (tra cui inclusi 4 Giga per il roaming UE). Il rinnovo di Giga 40 prevede un pagamento fisso di 6,99 euro ogni trenta giorni. Previsto un solo extra di 10 euro come spese di attivazione una tantum.

Gli utenti che desiderano, invece, una promo più scarna nei contenuti possono attivare sempre attraverso il sito ufficiale, Iliad Voce. Il prezzo di tale ricaricabile è di 4,99 euro con rinnovo sempre previsto mensilmente e con costo di attivazione unico di 10 euro. Per quanto concerne i contenuti, Iliad Voce offre agli abbonati la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso fissi e mobili in Italia.