Nelle scorse settimane Volkswagen ha iniziato a consegnare i primi modelli della ID.3, la prima vettura totalmente elettrica del gruppo tedesco. Nonostante questo primo importante traguardo, il colosso automotive sta già pensando al futuro.

Infatti, l’azienda ha già presentato ufficialmente la Volkswagen ID.4. Questa vettura è ancora completamente elettrica ma appartiene ad un segmento diverso. Il nuovo modello rientra nella categoria SUV e quindi garantisce maggiore spazio al suo interno.

Ma non è tutto, infatti, sembra che ID.4 potrebbe avere una sorella dalla vocazione certamente più sportiva. Come si può leggere su Motor1, proprio in questi giorni Volkswagen sta svolgendo dei test su un nuovo modello ancora sconosciuto.

La vettura sta girando tra le curve del Circuito del Nürburgring. La scelta di questo percorso non è casuale, infatti è una delle piste più severe per le vetture e permette di avere numerose indicazioni dal punto di vista tecnico e di performance.

Volkswagen sta già pensando al futuro della famiglia ID.4

A giudicare dalle forme, la vettura misteriosa sembra appartenere alla famiglia ID.4. Nonostante alcuni elementi quasi certamente utilizzati solo per confondere le idee, si tratta di una vettura pensata per essere più sportiva.

La linea chiaramente da Coupè fa pensare al possibile lancio di una versione dedicata da affiancare alla ID.4 base. Inoltre, considerando le linee più sportive, potrebbe anche trattarsi di una ID.4 GTX, esteticamente differente dalla versione standard. Tuttavia, è lecito pensare che Volkswagen potrebbe cambiare totalmente nome e lanciare una potenziale ID.5 totalmente orientata sulle prestazioni.

Al momento purtroppo non si conoscono i piani del brand automotive tedesco. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.