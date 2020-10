A giudicare dalle ultime indiscrezioni, sembra che sarà un elemento che accomunerà Fortnite e il nuovo Hummer elettrico. Si tratta del motore Unreal Engine, scelto da General Motors come piattaforma per il software di sistema del veicolo.

Attraverso questa partnership, gli sviluppatori di Epic Games avranno il compito di realizzare la Human-Machine Interface (HMI) che servirà a tutti i guidatori per gestire l’imponente Hummer. Come si può leggere sulle pagine di The Verge, la presentazione di Hummer EV è fissata da GMC per il prossimo 20 ottobre.

Al momento del lancio sarà la prima macchina ad usare Unreal Engine sui propri sistemi di bordo. Se si pensa che attraverso il sistema realizzato da Epic Games è possibile realizzare videogiochi (Fortnite su tutti) si capisce l’importanza di questa partnership.

Cosa hanno in comune Fortnite e il nuovissimo Hummer EV?

La scelta fatta da GMC è incentrata sulla volontà di realizzare una Interfaccia Utente e una User Experience unica per Hummer EV. Basti pensare al proliferare di display e controlli touch che si vedono sulle auto moderne.

Solo per fare un esempio, è possibile controllare le Tesla Model 3 solo attraverso il grande tablet centrale. Questo comporta ottimizzare le interfacce digitali per migliorare la gestione dell’auto oltre che tutto il sistema di infotainment. Ecco quindi che che rivolgersi a Epic Games si è rivelata una trovata geniale, almeno sulla carta.

Per poter vedere dal vivo come Unreal Engine migliorerà la gestione di Hummer EV bisognerà aspettare il lancio. Tuttavia possiamo aspettarci grafiche uniche a seconda della modalità di guida e menù semplici ed intuitivi per navigare nella gestione della vettura.