Soltanto negli ultimi mesi alcune aziende hanno deciso di prestare attenzione alla batteria dei loro smartphone con l’intento di offrire ai vari utenti un’autonomia sempre maggiore. Fino ad ora la caratteristica ha ricoperto un ruolo abbastanza marginale inducendo spesso a dover far ricorso all’acquisto di power bank. Non è mancato l’impegno da parte delle principali aziende produttrici che hanno tentato di porre rimedio dedicandosi alla creazione di power bank efficaci e di ottima qualità. Xiaomi sembra aver agito seguendo tale strategia infatti a breve avremo la possibilità di conoscere il nuovo Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact.

Xiaomi: il nuovo power bank arriverà presto anche in Europa!

Il nuovo Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact, come suggerito dal nome scelto dall’azienda, vanta delle dimensioni che si dimostrano ottimali per gli utenti. Ma questa non è l’unica caratteristica meritevole del dispositivo. Il power bank creato da Xiaomi sembra infatti essere particolarmente utile poiché, oltre a offrire la possibilità di portarlo con sé senza occupare troppo spazio, consente di ricaricare ben tre dispositivi contemporaneamente. L’azienda ha infatti dotato il nuovo power bank di tre porte, due USB Type-A e una USB Type-C, alle quali si aggiunge anche una microUSB.

Xiaomi procederà presto con il lancio del suo nuovo power bank anche in Europa ma non è ancora nota la data stabilita dall’azienda. Attualmente ciò che suscita parecchia curiosità è il costo con il quale l’azienda potrebbe decidere di rilasciare il dispositivo. Il dettaglio non è ancora emerso in rete. A breve avremo sicuramente modo di ottenere maggiori informazioni.