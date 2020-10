Le Mi Band di Xiaomi sono sempre state nel mercato dei dispositivi indossabili un vero e proprio punto di riferimento per il settore. Una serie di scelte azzeccate, assieme ad un prezzo estremamente competitivo, hanno senza dubbio trasformato questi dispositivi in un best buy dopo l’altro. Come anticipazione dei Prime Day del 13 e 14 ottobre, Amazon propone le Mi Band 4 e 5 ad un prezzo veramente speciale!

Xiaomi Mi Band, un prezzo da cogliere al volo

Se state pensando di acquistare un dispositivo indossabile di qualsiasi tipo, avrete sicuramente sentito parlare di Xiaomi. L’uscita di Mi Band 5 ha scalzato dalle classifiche la Mi Band 4, ma questo non l’ha sicuramente resa meno performante di prima. Se il vostro budget è estremamente limitato, oppure non intendete spendere troppi soldi su un oggetto di questo tipo, la Mi Band 4 è il device che fa al caso vostro. Attualmente su Amazon è in sconto ad un prezzo incredibile: 22,58€ nel momento in cui scriviamo. Se volete un dispositivo affidabile, con una durata della batterie molto buona e dal display amoled, non dovete fare altro che acquistarla e aspettare l’arrivo del pacco a casa. Se invece desiderate un dispositivo all’ultimo grido, con le ultime funzioni disponibili sul mercato, un display più grande, il supporto alla ricarica magnetica, allora la Mi Band 5 è la smart band che fa per voi. Costa 10 euro circa in più del modello precedente (33,99€ attualmente), ma vi assicuro che li vale tutti!

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e quale avete deciso di acquistare. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito e nessuna delle notizie nel mondo della tecnologia.