Ormai è ufficiale: la stretta collaborazione con Marvel, fulcro di questa stagione di Fortnite, sta portando i personaggi più famosi dell’universo del fumetti nel Battle Royale. Nell’ultimo periodo è stata aggiunta la skin di Wolverine, e adesso è finalmente arrivato il momento di Daredavil. Per quelli di voi che già non stanno nella pelle, fate un bel respiro e continuate a leggere.

Non solo Epic ha annunciato l’arrivo di questa nuova skin, ma anche che potrete ottenerla gratis e in anteprima tramite una procedura ben precisa. Ecco come potete fare.

La skin di Daredavil in anteprima gratuita

Per ottenere l’ambita skin nel mondo di Fortnite non dovete fare altro che partecipare alla prima Marvel Knockout Cup che avrà luogo questo mercoledì, 14 ottobre 2020. L’evento si chiama “Daredevil Cup”, e basterà essere un top team nella propria regione di appartenenza.

Ma la situazione diventa subito molto interessante. Infatti, se vi doveste trovare in una buona posizione con il vostro team, potreste ambire tranquillamente al primo premio di 1 milione di dollari per i vincitori della coppa speciale.

Le novità non finiscono qui, infatti, sembra che quella di Daredavil sarà solo la prima di un totale di 4 coppe, anche se ancora non è chiaro quali saranno le altre tre. Secondo i leak più diffusi in rete, i personaggi in lizza sarebbero questi: Ghost Rider, Captain Marvel, Venom e Black Panther.

Per ora sono tutte supposizioni e voci di corridoio; l’unica cosa certa è la skin di Daredavil. Cosa aspettate? Tentate a tutti i costi di ottenerla per averla in anteprima!