In una giornata densa di annunci e novità sulla PlayStation di nuova generazione come poteva mancare la presenza di uno dei giochi più seguiti al mondo? Stiamo parlando del Battle Royale di Epic Games, Fortnite, che nella giornata di ieri ha annunciato la presenza e lo sviluppo del gioco anche su PS5. Un annuncio che arriva assieme a tantissime altre novità sul fronte del gaming di questo settembre 2020 e che sicuramente rappresentava uno degli aspetti più attesi dalla fandom di Fortnite.

Fortnite su PS5, le novità

Secondo le dichiarazioni Fortnite su PS5 non sarà basato sull’Unreal Engine 5, ma ancora sul 4. Infatti il nuovo motore grafico arriverà solo nel 2021. Ma prima di tutto, ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Fortnite, presentato ieri durante al conferenza di presentazione di Play Station 5:

Ovviamente, nel passaggio di console basterà registrarsi con il proprio account per non perdere i progressi raggiunti e gli achievement sbloccati nelle sessioni precedenti. Inoltre, la stagione 4 attuale dedicata a Marvel, verrà sostituita nel momento dell’uscita della console Sony. Di conseguenza non sappiamo ancora quali saranno le novità introdotte tra qualche mese. Intanto, potete continuare a godervi le novità introdotte come Thor, Groot e Iron-Man.

E voi passerete dalla PS4 alla PlayStation 5 per godervi l’introduzione del ray tracing e delle innumerevoli novità annunciate? Fatecelo sapere nei commenti, ma soprattutto continuate a seguirci per non perdervi tutte le ultime novità in merito. Infatti, tra annunci, aggiornamenti e la questione della battaglia legale tra Epic Games ed Apple, le notizie si susseguono costantemente.